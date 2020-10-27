Власти США готовятся к беспорядкам и протестам на фоне выборов

Министерство внутренней безопасности (МВБ) США готовится к возможным беспорядкам и протестам, которые могут начаться на фоне президентских выборов, сообщает CNN со ссылкой на неназванных чиновников. Выборы президента США пройдут 3 ноября.

В частности, по сведениям собеседников телеканала, подготовку проводят сотрудники двух ведомств МВБ – иммиграционной и таможенной службы, а также таможенно-пограничной службы. В случае необходимости их бросят на помощь полиции.

«У нас есть группы, готовые действовать по мере необходимости», – заявил и.о. заместителя секретаря национальной безопасности Кен Куччинелли, однако отметил, что «у нас нет каких-либо конкретных данных о какой-либо угрозе насилия».

При этом источники в МВБ не исключают, что в случае победы на выборам действующего президента Дональда Трампа масштабные протесты могут вспыхнуть в крупных городах с демократическим большинством по всей стране, но особенно в Нью-Йорке и Вашингтоне. Если выборы выиграет кандидат от демократов Джо Байден, те же самые официальные лица не ожидают таких крупных протестов, но тем не менее готовятся к ним, отмечает телеканал.

Ранее газета The Washingthon Post сообщала, что Министерство юстиции США и ФБР готовятся к возможным беспорядкам в день президентских выборов.

Вашингтон, Наталья Петрова

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