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Среда, 4 ноября 2020, 09:36 мск

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Выборы президента США: Джо Байден лидирует с минимальным отрывом

Фото: Reuters

В США идет подсчет голосов избирателей на выборах президента страны. Кандидат от Демократической партии Джо Байден вырвался вперед и по числу проголосовавших за него и по числу выборщиков. Республиканец Дональд Трамп отстает от своего соперника, но еще имеет все шансы остаться в Белом доме.

На данный момент Байден набрал около 63,2 млн голосов (49,9%), за Трампа проголосовали около 61,6 млн (48,5%) американцев, сообщает Fox News. Согласно прогнозу агентства, демократ может рассчитывать на поддержку 237 выборщиков, республиканец – 213.

Исход президентских выборов определяют не рядовые избиратели, а коллегия выборщиков – представители штатов, которые голосуют за того кандидата, которого поддержала большая часть населения в их штате. Для победы необходимо обеспечить 270 голосов выборщиков.

Трампу удалось «отвоевать» Флориду – один из ключевых штатов, который дает ему 29 голосов выборщиков. Без этой победы его шансы переизбраться на второй срок резко бы сократились. Кроме того, Трамп лидирует в Висконсине, Айове, Огайо и увеличил отрыв в Пенсильвании. Байдена поддержали Миннесота, Аризона, Калифорния, Нью-Йорк и Иллинойс.

По словам экспертов, если отрыв между кандидатами будет менее 5%, то резко вырастает вероятность возникновения беспорядков. Ранее Министерство внутренней безопасности США приготовилось к акциям протеста, которые могут пройти в крупных городах случае победы Трампа. В случае массовых беспорядков на помощь полицейским придут сотрудники таможни, миграционной и пограничной служб.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 04.11.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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