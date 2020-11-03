В США стартовали выборы президента

Жители США сегодня выбирают президента страны. За пост главы государства борются республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Чаще всего результаты выборов становятся известны на следующий день, однако в этот раз американцы могут проголосовать по почте, что, вероятно, затруднит подсчет голосов.

Первыми на выборах президента США проголосовали жители поселения Диксвилл-Нотч. Как сообщает CNN, избирательный участок в отеле The Balsams открылся сразу после полуночи. Все пять избирателей проголосовали за бывшего вице-президента Джо Байдена. В соседнем городке Миллсфилд, действующий глава Белого дома Дональд Трамп набрал 16 голосов, тогда как Байден – 5.

В этот раз пандемия коронавируса внесла изменения в избирательный процесс. Американцы могли отдать свои голоса удаленно и отправить бюллетень по почте. До официальной даты проголосовали 97 млн человек, что является рекордом для США.

Как правило, предварительные результаты выборов озвучивались уже ночью или на следующий день, однако теперь пересчет голосов может затянуться на некоторое время. Имя нового президента США могут не объявить через несколько дней или даже недель.

Ранее Министерство внутренней безопасности (МВБ) США приготовилось к возможным беспорядкам и протестам, которые могут начаться на фоне президентских выборов. В МВБ не исключают, что в случае победы на выборам действующего президента Дональда Трампа масштабные протесты могут вспыхнуть в крупных городах с демократическим большинством по всей стране, но особенно в Нью-Йорке и Вашингтоне. Если выборы выиграет кандидат от демократов Джо Байден, то таких крупных протестов не ожидают, но тем не менее готовятся к ним.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.11.20

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