В Великобритании банкир поставил 5 млн долларов на победу Трампа

Житель Великобритании поставил 5 млн долларов на то, что Дональд Трамп одержит победу на выборах, которые проходят в США. Ранее другой игрок поставил 1 млн фунтов стерлингов на то, что следующим американским президентом станет Джо Байден.

Имя человека, сделавшего рекордную в рамках политических событий ставку, не разглашается. По данным The Sun, игрок воспользовался услугами частной букмекерской конторы, зарегистрированной на Карибских островах. Если Трамп останется главой Белого дома, мужчина получит около 15 млн долларов.

Не менее внушающую ставку сделал другой британец – он поставил 1 млн фунтов стерлингов на победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена, пишет CNN. В случае выигрыша любитель азартных игр получит 1,54 млн фунтов стерлингов.

Тем временем, на Восточном побережье США открылись первые избирательные участки. Именно в этом регионе страны находятся несколько так называемых «колеблющихся» штатов. По прогнозам экспертов, особенно острая борьба между Трампом и Байденом развернется во Флориде, Пенсильвании, Огайо, Мичигане и Северной Каролине.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.11.20

Румынизация Молдавии и «разморозка» приднестровского конфликта: эксперт оценил шансы Додона на переизбрание. / «Роскосмос» решил экранизировать жизнь женщины на МКС. / Катер с десятками туристов перевернулся и затонул у побережья Антальи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»