Ключевые штаты США готовы выбрать Байдена

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа в Пенсильвании, Флориде, Аризоне и, с большим отрывом, в Висконсине. Эти штаты являются ключевыми и показательными по электоральным предпочтениям, сообщает The New York Times.

По данным опроса NYT и Siena College, Байден опережает Трампа на 3 пункта во Флориде, на 6 пунктов в Пенсильвании и Аризоне и на целых 11 пунктов – в Висконсине. Издание отмечает, что Байден особенно популярен у тех, кто не голосовал в 2016 году: в Висконсине таковых больше на 19 пунктов, на 17 пунктов – во Флориде, на 12 пунктов – в Пенсильвании и на 7 пунктов – в Аризоне.

Примечательно, что Байден с большим отрывом опережает Трампа среди белых избирателей с высшим образованием. В опросе приняли участие 1,4 тыс. респондентов во Флориде, 1,8 тыс. в Пенсильвании, 1,2 тыс. в Висконсине и 1,2 тыс. в Аризоне.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.11.20

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