Полиция проводит массовые задержания протестующих в центре Еревана

Полицейские задержали более 100 человек на митинге оппозиции в центре Еревана. Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщает «Sputnik Армения». По данным РИА «Новости», было задержано 130 человек.

На площади Свободы в центре города собралось несколько сотен человек сторонников оппозиции, которые скандируют «Пашинян – предатель» и требуют его отставки. Оппозиция не согласна с условиями соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Отмечается, что полиция начала задерживать людей еще до официального начала акции протеста.

Среди задержанных оказались лидер партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян, экс-руководитель аппарата Нацсобрания Арсен Бабаян и бывший депутат Вардан Айвазян, члены Республиканской партии Армении и «Отечества».

По данным «Sputnik Армения», во время демонстрации уже произошло несколько стычек, есть пострадавшие среди сотрудников полиции. Издание отмечает, что организовать выступление лидеров оппозиции не удается.

Как писал «Новый День, протесты в Ереване начались в ночь на 10 ноября после того, как Никол Пашинян сообщил о подписании с Азербайджаном и Россией трехстороннего соглашения о завершении боевых действий в Нагорном Карабахе. Недовольные потерей территорий Нагорного Карабаха протестующие ворвались в здание правительства, утроили там погром и драку. Пострадал спикер парламента Арарат Мирзоян – участники беспорядков вытащили его из машины и избили. Он был госпитализирован с травмами.

Согласно мирному договору, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора, соединяющего непризнанную республику с Арменией, будут размещены российские миротворцы. Документ также предусматривает возвращение Азербайджану Агдамского района – Ереван должен передать эту территорию Баку до 20 ноября 2020 года. Кроме того, Армения до 15 ноября 2020 года должна вернуть Азербайджану Кельбаджарский район, а до 1 декабря 2020 года – Лачинский район. «Лачинский коридор (шириной 5 км), который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», – говорится в заявлении руководителей Азербайджана, Армении и России.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.11.20

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