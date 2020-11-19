Британия резко увеличит оборонные расходы в первые за 30 лет

Великобритания внепланово увеличит военные расходы на £16,5 млрд ($21,83 млрд). Этот рост станет рекордным за 30 лет со времен окончания холодной войны. Об этом сообщает британское правительство.

Средства направят на модернизация оборонного потенциала королевства, в том числе в киберсфере. «Со времен холодной войны угрозы со стороны наших противников изменились. Наши традиционные средства защиты и сдерживания остаются жизненно важными, и наши вооруженные силы работают каждый день, чтобы не допустить прихода терроризма в Великобританию. Но наши враги также действуют все более изощренными способами, в том числе в киберпространстве», – говорится в релизе правительства.

Дополнительные средства пойдут на развитие перспективных военных технологий, относящихся к сферам киберпространства и космоса. Предполагается, что премьер министр Борис Джонсон на выступлении в парламенте официально объявит о формировании национального космического командования, сил кибербезопасности и нового агентства, занимающегося вопросами искусственного интеллекта.

В правительстве отметили, что рост военных расходов не только улучшит обороноспособность страны, но и несет социальное значение – за их счет будет ежегодно создаваться до 10 тыс. новых рабочих мест.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 19.11.20

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