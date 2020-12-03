Власти уличили Google в незаконных слежке и увольнении сотрудников

Американские власти уличили корпорацию Google в незаконной слежке и увольнении сотрудников из-за протестов. Жалоба с соответствующими претензиями поступила в Национальное управление по вопросам трудовых отношений (NLRB), пишет The Guardian.

Из документа следует, что что двое уволенных сотрудников не совершали никаких правонарушений. Кроме того там указано, что Google неоднократно нарушала трудовое законодательство США, используя «увольнения и запугивания с целью подавления активизма на рабочих местах».

В частности, издание указывает, что Лоуренса Берланда уволили, когда тот собирался рассказать о сотрудничестве Google с антипрофсоюзной компанией IRI Consultants. Еще один случай произошел с Кэтрин Спирс. Ее уволили после того, как она создала на сайте IRI всплывающее сообщение о праве сотрудников Google на протест.

Помимо этого, утверждает издание, компания незаконно получала доступ к календарям и личным документам уволенных сотрудников, передает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.12.20

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