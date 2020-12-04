Байден заявил о многостороннем подходе к России, Ирану и Китаю

Избранный президент США, демократ Джо Байден заявил, что будет придерживаться многостороннего подхода в отношении к России, Ирану и Китаю.

Байден в интервью CNN отметил, что Вашингтону в контексте переговоров по иранской ядерной программе следует работать над восстановлением «близких отношений» со странами Европы и Индо-Тихоокеанского региона, добавив, что ему предстоят тяжелые переговоры с ЕС. Соединенные Штаты «не могут позволить Ирану получить в свое распоряжение ядерное оружие», отметил он.

«Я знаю одно – мы не можем добиваться этого в одиночку. Поэтому мы должны быть участниками более крупной команды, чтобы решать вопросы, касающиеся не только Ирана, но также России, Китая и ряда других стран», – полагает новоизбранный американский президент.

При этом Байден отметил, что пока трудно сказать, как убийство в Иране физика-ядерщика Мохсена Фахризаде отразится на его планах возобновить участие Вашингтона в ядерной сделке с Тегераном. Он признал, что предстоящие переговоры будут сложными, никаких иллюзий на этот счет он не питает.

Напомним, выборы президента США состоялись 3 ноября. Заседание коллегии выборщиков, которые назовут имя нового президента США, пройдет 14 декабря. Церемония инаугурации главы государства намечена на 20 января.

Вашингтон, Наталья Петрова

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