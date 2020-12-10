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Четверг, 10 декабря 2020, 11:13 мск

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Трамп будет судиться из-за итогов выборов в Техасе

Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп потребовал включить его в качестве заинтересованного лица в иск штата Техас о пересмотре результатов выборов. Его адвокаты обратились в Верховный суд включить его в иск штата как частное лицо, кандидата на переизбрание.

Как сообщает RT, в иске генпрокурора штата Кена Пэкстона указано, что голосование в «колеблющихся» штатах Пенсильвания, Джорджия, Висконсин и Мичиган прошло с нарушениями Конституции. Речь идет о якобы незаконном изменении местными властями выборного законодательства под предлогом пандемии.

Ранее 17 американских штатов, возглавляемых республиканцами, подали в Верховный суд документ в поддержку иска Техаса о пересмотре результатов президентских выборов

Вашингтон, Иван Гридин

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Метки / США

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