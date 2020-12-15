Инаугурацию Байдена на пост президента США наметили на 20 января

Председатель Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США, представитель Республиканской партии Рой Блант признал победу Джо Байдена на состоявшихся 3 ноября выборах главы государства. В комитет входят представители обеих палат парламента, которые отвечают за планирование и проведение церемонии инаугурации в Капитолии.

«В то время как избирательный процесс приближается к окончательному завершению, планирование церемонии инаугурации в Капитолии должно продолжаться. В качестве председателя Объединенного комитета Конгресса по проведению церемонии инаугурации президента США я буду работать с избранным президентом Байденом и его инаугурационным комитетом с целью планирования церемонии инаугурации 20 января», – рассказал Блант после того, как коллегия выборщиков подтвердила статус демократа как следующего руководителя администрации США.

Как передает ТАСС, ранее коллегия выборщиков утвердила итоги голосования на выборах президента США. Согласно результатам, победу одержал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Его поддержали 306 выборщиков, а в пользу пока еще действующего лидера нации Дональда Трампа – 232. Чтобы стать президентом США, кандидату требовалось заручиться поддержкой 270 выборщиков.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 15.12.20

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