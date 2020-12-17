NI назвал советское оружие, способное «уничтожить мир»

Американское издание National Interest назвало российский турбовинтовой самолёт Ту-95МС «старым» оружием, «все еще способным уничтожить мир».

Четырехмоторный турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС («Медведь» по классификации НАТО) был разработан в в 50-х годах прошлого века конструкторским бюро «Туполев». Он постоянно модернизируется совершенствуется, благодаря чему, он остается одним из ключевых элементов воздушных сил ядерной триады РФ.

До сих пор Ту-95 остается символом Советского и Российского военно-стратегического паритета, а также самым скоростным в мире турбовинтовым бомбардировщиком.

Издание отмечает, обновленный Ту-95МС теперь способен нести стратегические крылатые ракеты Х-101 класса «земля-воздух» с малой радиолокационной заметностью и способностью изменить цель после запуска.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.12.20

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