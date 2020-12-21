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Понедельник, 21 декабря 2020, 10:03 мск

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В половине американских штатов от Covid-19 первыми привьют темнокожих

В половине американских штатов от коронавирусной инфекции нового типа будут прививать темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей. Только потом очередь дойдет до белого населения. Соответствующие рекомендации распространил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Специалисты рекомендуют всем штатам при распределении вакцины рассматривать этнические меньшинства как важные и уязвимые группы. «В половине штатов были предложены планы, в которых тем или иным образом приоритетное внимание уделяется темнокожему, латиноамериканскому и коренному населению в ущерб белому», – пишет Daily Mail. По данным издания, в США темнокожие и латиноамериканцы почти в трое чаще, по сравнению с белыми, умирают от Covid-19.

Как писал «Новый День», ранее стало известно, что не менее 27% жителей США не намерены вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Наиболее распространенная причина отказа – сомнения относительно побочных эффектов, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией The Kaiser Family Foundation.

Штаты остаются мировым лидером по уровню заболеваемости Covid-19. В стране подтверждено почти 18 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Более 317 тыс. человек скончались, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 21.12.20

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