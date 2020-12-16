Более четверти американцев отказываются привиться от коронавируса

Не 27% жителей США не намерены вакцинироваться от коронавирусной инфекции нового типа. Наиболее распространенная причина отказа – сомнения относительно побочных эффектов, свидетельствуют данные исследования, проведенного компанией The Kaiser Family Foundation.

Опрос показал, что за последние 3 месяца число американцев, которые «определенно или вероятно» сделают прививку от коронавируса возросло на 8%. Сейчас таких граждан США насчитывается 71%, передает ТАСС.

Штаты остаются мировым лидером по уровню заболеваемости Covid-19. В стране подтверждено более 16,6 млн случаев заражения коронавирусом, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Исследование прошло с 30 ноября по 8 декабря среди 1 676 американцев на всей территории США.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.12.20

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