В Нью-Йорке началась борьба за право приоритетной вакцинации от Covid-19

Представители ряда деловых отраслей Нью-Йорка обратились к городским властям с просьбой предоставить приоритет для их сотрудников при вакцинации от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает The New York Times.

По словам чиновника, который пожелал остаться анонимным, Нью-Йорк славится обилием закулисных решений и силой лоббизма. В связи с этим сейчас в городе разворачивается «большой бой» разных групп интересов за проритетное право вакцинации.

Губернатор Эндрю Куомо в свою очередь пообещал, что его администрация не подпадёт под чьё-либо влияние. В то же время вопрос очерёдности в распределении вакцины пока не решён ни в Нью-Йорке, ни в большинстве других штатов, отмечает ИноТВ.

Как писал «Новый День», в половине штатов от коронавирусной инфекции нового типа сначала будут прививать темнокожих, латиноамериканцев и коренных жителей. Только потом очередь дойдет до белого населения. Соответствующие рекомендации распространил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Специалисты рекомендуют всем штатам при распределении вакцины рассматривать этнические меньшинства как важные и уязвимые группы. «В половине штатов были предложены планы, в которых тем или иным образом приоритетное внимание уделяется темнокожему, латиноамериканскому и коренному населению в ущерб белому», – пишет Daily Mail. По данным издания, в США темнокожие и латиноамериканцы почти в трое чаще, по сравнению с белыми, умирают от Covid-19.

Нью-Йорк, Иван Гридин

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