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Понедельник, 28 декабря 2020, 11:19 мск

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США потратят $290 млн на антироссийскую пропаганду

Бюджет США на 2021 финансовый год, который начинается с 1 октября, предусматривает выделение $290 млн на противодействие влиянию России. При этом в начале уходящего года президент США Дональд Трамп предлагал выделить на эти цели $700 млн. Стоит отметить,что на противодействие КНР власти США намерены выделить соразмерную сумму – $300 млн.

Конгресс утвердил закон, после чего его подписал Дональд Трамп. Предполагается, что средства пойдут на «противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам во всем мире». Документ также накладывает запрет на финансирование деятельности, которая может способствовать «стратегическим целям РФ» или угрожает интересам национальной безопасности США.

Помимо этого, власти США выделят средства на поддержку программ по развитию демократий в РФ, странах Европы, Евразии и Центральной Азии. Кроме того, Вашингтон продлил запрет на финансирование любой деятельности по признанию суверенитета России над Крымом.

В связи с утвержденным законом, главу Центрального разведывательного управления обязали в 100-дневный срок предоставить Конгрессу доклад о «коррупции и коррупционной деятельности олигархов из России, а также стран Восточной Европы», поддерживающих российское правительство.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.12.20

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© 2020, РИА «Новый День»

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