На острове Ява 11 человек погибли из-за оползня

Сильные дожди стали причиной оползня на острове Ява. По предварительным данным, 11 человек погибли, еще 18 пострадали. Спасательные работы осложняются плохими погодными условиями.

По данным Национального агентства Индонезии по ликвидации последствий стихийных бедствий, оползень сошел в деревне Чиханджуанг на Западной Яве, что к юго-востоку от столицы Индонезии – Джакарты.

Сотрудники экстренных служб эвакуировали людей из зоны бедствия, когда сошел второй оползень, пишет Reuters. В результате погибли не менее 11 человек, однако точное число жертв стихии можно будет установить по окончании поисково-спасательных работ, которые затруднены из-за сильных дождей.

Власти опасаются, что наводнения и оползни могут негативно сказаться на сельскохозяйственном производстве страны.

Джакарта, Зоя Осколкова

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