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Понедельник, 5 апреля 2021, 10:10 мск

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Более 70 человек стали жертвами наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе

Фото: Reuters

Проливные дожди стали причиной наводнения в Индонезии и Восточном Тиморе. По последним данным, жертвами стихии стали более 70 человек. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома.

Мощные ливни идут между островом Флоресом в Индонезии и Восточным Тимором. В регионе наблюдаются наводнения и оползни. Синоптики прогнозируют усиление циклона, что принесет еще больше осадков на пострадавшие территории. Проливные дожди сопровождаются штормовым ветром.

По словам пресс-секретаря индонезийского агентства по борьбе со стихийными бедствиями Радитьи Джати, в результате 55 человек погибли, еще 42 числятся пропавшими без вести. Оползень разрушил пять мостов на острове Адонара.

В Восточном Тиморе жертвами стихии стали по меньшей мере 21 человек. От наводнений пострадала и столица Дили. Поисковая операция осложняется тем, что тела некоторых погибших смыло в море.

Экологи считают, что причиной бедствий на индонезийском архипелаге является масштабная вырубка лесов. По последним данным, 125 миллионов индонезийцев, или около половины населения архипелага, живут в районах, подверженных риску оползней.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 04.04.21

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