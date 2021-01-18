Стихийные бедствия в Индонезии унесли жизни 96 человек, 70 тысяч покинули свои дома

На Индонезию обрушились проливные дожди, которые стали причиной наводнения. Кроме того, на прошлой неделе в стране произошло разрушительное землетрясение. По последним данным, жертвами стихийных бедствий стали 96 человек, около 70 тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси в ночь на 15 января. В результате были разрушены более 1150 зданий, в том числе пять школ. Подземные толчки стали причиной гибели 81 человека. Около 28 тысяч местных жителей покинули дома и размещены в центрах эвакуации.

Проливные дожди привели к наводнениям в провинции Южный Калимантан. В регионе объявили чрезвычайное положение. Паводок привел к гибели 15 человек, 40 тысяч были эвакуированы, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).

Глава BNPB Дони Монардо заявил, что эвакуированных граждан будут тестировать на коронавирус, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 18.01.21

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