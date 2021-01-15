Жертвами землетрясения в Индонезии стали десятки человек

В Индонезии произошло мощное землетрясение. Подземные толчки спровоцировали сход нескольких оползней. Спасатели продолжают разбирать завалы. По последним данным, погибли 34 человек, более 600 пострадали.

Землетрясение силой 6,2 балла произошло на острове Сулавеси, передает CNN со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии. Эпицентр находился в шести километрах к северо-востоку от города Мажен на глубине 10 км.

Несмотря на мощность землетрясения, на острове не объявляли угрозу цунами. Однако местные жители в страхе покидают свои дома и перебираются в более безопасные районы.

В жилых районах отключилось электричество, подземные толчки спровоцировали сход трех оползней. В результате было разрушено более 60 зданий, в том числе больница, отель и администрация губернатора.

Под завалами оказались десятки человек. Число жертв стихийного бедствия постоянно растет в ходе поисково-спасательной операции. По последней информации, погибли 34 человека.

Джакарта, Зоя Осколкова

Джакарта. Другие новости 15.01.21

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