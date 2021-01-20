Трамп рассекретит документы по «российскому делу» о вмешательстве в выборы

Пока еще действующий президент США Дональд Трамп в свой последний день на посту главы государства распорядился рассекретить документы, связанные с расследованием ФБР о предполагаемых связях предвыборного штаба Трампа с Россией. Об этом сообщает Белый дом.

Трамп запросил и просмотрел соответствующие материалы ФБР в декабре. После этого президент сделал вывод о том, что материалы должны быть рассекречены «в максимально возможной степени», но часть документов по требованию ФБР останется в тайне.

Официальные лица ФБР организовали расследование под кодовым названием Crossfire Hurricane в июле 2016 года. Основанием для его инициации стала информация, что российский посредник якобы предложил помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу данные, которые, предположительно может нанести ущерб его сопернице в президентской гонке Хиллари Клинтон.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США. Генпрокурор в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Трампа.

вашингтон, Иван Гридин

вашингтон. Другие новости 20.01.21

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