WSJ сообщила о планах Трампа создать новую партию

Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются 20 января, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Трамп, якобы, загорелся идеей назвать политическую организацию «Патриотической партией».

По данным издания, в последние дни президентства Трампа у него появились разногласия с его нынешними однопартийцами. Так, разница во взглядах наметилась с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

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