российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 января 2021, 11:17 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

WSJ сообщила о планах Трампа создать новую партию

Фото: Reuters

Действующий президент США Дональд Трамп, полномочия которого заканчиваются 20 января, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии, пишет The Wall Street Journal, со ссылкой на источники. Трамп, якобы, загорелся идеей назвать политическую организацию «Патриотической партией».

По данным издания, в последние дни президентства Трампа у него появились разногласия с его нынешними однопартийцами. Так, разница во взглядах наметилась с лидером республиканцев в сенате Митчем Макконнеллом, который обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

Трамп рассекретит документы по «российскому делу» о вмешательстве в выборы. / Ученый обозначил условия для исчезновения коронавируса. / Участникам марафона в Швейцарии грозит ампутация из-за обморожения. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Трамп перед уходом с поста президента помиловал более 70 человек

Трамп рассекретит документы по «российскому делу» о вмешательстве в выборы

Кандидат на пост главы Минфина США намерена пересмотреть санкции

Блинкен допустил продление ДСНВ в сжатые сроки

«США напоминают Югославию начала 1990-х»: в Штатах началась охота на сербов, поддержавших Трампа

В Вашингтон направлен дополнительный контингент нацгвардии из-за инаугурации Байдена

«Хватит принимать позу страуса»: спикер Госдумы обрушился с критикой на США под аплодисменты депутатов

США и Россия обменялись цитатами Мартина Лютера Кинга в ООН

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Выборы, Политика, Россия, США,