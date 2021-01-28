В конгрессе США раскритиковали продление ДСНВ на пять лет

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс, возглавляющие комитеты по иностранным делам и делам вооруженных сил палаты представителей, раскритиковали администрацию президента США Джо Байдена за решение продлить с Россией Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упускает возможность договориться о более серьезной версии нового ДСНВ, который включал бы нестратегические ядерные вооружения, новые системы вооружений, не охваченные первоначальным договором, и усиленный режим проверок», – сказано в заявлении.

По словам Маккола и Роджерса, в случае продления ДСНВ на пять лет в его прежнем варианте США лишатся «важнейших рычагов влияния», необходимых, чтобы вернуть Россию за стол переговоров. В связи с этим республиканцы настаивают на продлении на более короткий срок, чтобы иметь время для более серьезных переговоров.

Как писал «Новый День», 27 января Госдума и Совет Федерации поддержали ратификацию соглашения о продлении Договора между Россией и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Во время обсуждения в нижней палате российского парламента депутаты подчеркнули, что договоренности между РФ и США имеют слишком «хлипкий» характер.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляя соответствующий законопроект, отметил, что договор СНВ-III продлевается на пять лет без дополнительных условий, так как его прошлая редакция доказала свою эффективность. «Каких-то новых обстоятельств и довесков там нет», – сказал он.

26 января вечером президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первые телефонные переговоры. Согласно сообщению Кремля, лидеры двух стран выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении ДСНВ. «В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – подчеркнули в Кремле.

Сразу после разговора с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Действие документа истекает 5 февраля.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение подразумевает сокращение числа ядерных боеголовок с каждой стороны до 1550, количества межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700, а развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800.

Вашингтон, Иван Гридин

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