«Это такая хлипкая конструкция»: Госдума и Совфед поддержали ратификацию СНВ-III

Сегодня Государственная дума и Совет Федерации поддержали ратификацию соглашения о продлении Договора между Россией и США по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Как передает корреспондент РИА «Новый День», во время обсуждения в нижней палате российского парламента депутаты подчеркнули, что договоренности между РФ и США имеют слишком «хлипкий» характер.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, представляя соответствующий законопроект, отметил, что договор СНВ-III продлевается на пять лет без дополнительных условий, так как его прошлая редакция доказала свою эффективность. «Каких-то новых обстоятельств и довесков там нет», – сказал он.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил оптимизм по поводу этого события. «Мы стояли на пороге развертывания гонки вооружений. Президент делал все, чтобы договор был продлен. Это важно для всего мира. <…>Хочу подчеркнуть, если бы решение не состоялось, это была бы не только угроза, но и гонка вооружений. А это отвлечение средств для обороны и безопасности. Хорошо, что руководство США это осознало», – сказал он.

Между тем парламентарии выразили сомнение, что документ не нуждается в доработке. В частности, член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов назвал договоренности между США и РФ «хлипкой конструкцией». «Американцы часто обвиняли РФ, что мы не соблюдали условия договора. Насколько я понимаю, у нас тоже нет уверенности, что американская сторона в полной мере соблюдает. Это такая хлипкая конструкция. Не получится ли так, что, продлевая договор сейчас без каких-то дополнительных условий, мы можем нанести ущерб обороноспособности нашей страны, в том числе, за счет того, что американцы будут разрабатывать новые виды вооружений, которые не учитываются в данном соглашении, и привлекать союзников, которые не участвуют в договоре», – сказал он.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов также отметил, что чрезмерный оптимизм и надежды России на конструктивный диалог c США, в том числе, в вопросе вооружения, вызывает сомнения. «Десять лет мы уговаривали американцев... На чем основывается уверенность, что в ближайшие пять лет будет построен нормальный диалоговый процесс, где будут встречаться военные специалисты, дипломаты и парламентарии?» – сказал он.

Рябков, отвечая на вопросы депутатов, признал, что такой уверенности нет. «Мы будем работать. Мы исходим из того, что команда, которая сформируется, будет более склонна к ведению серьезных и ответственных переговоров, чем группа функционеров в администрации Трампа. Но гарантии нет. Пять лет – достаточный срок, чтобы провести политико-дипломатические исследования и попытаться договориться на нужной нам основе», – сказал он.

По итогам обсуждения законопроект был принят 399 голосами, после чего в срочном порядке был направлен на утверждение Совета Федерации. Сенаторы также поддержали ратификацию соглашения о продлении СНВ-III.

Как сообщал «Новый День», накануне вечером президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден провели первые телефонные переговоры. Согласно сообщению Кремля, лидеры двух стран выразили удовлетворение обменом дипломатическими нотами о продлении ДСНВ. «В ближайшие дни стороны завершат все необходимые процедуры, обеспечивающие дальнейшее функционирование этого важного международно-правового механизма взаимного ограничения ракетно-ядерных арсеналов», – подчеркнули в Кремле.

Сразу после разговора с Байденом Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении ДСНВ. Действие документа истекает 5 февраля.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Соглашение подразумевает сокращение числа ядерных боеголовок с каждой стороны до 1550, количества межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках до 700, а развернутых и неразвернутых пусковых установок до 800.

Москва, Александра Быстрицкая

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