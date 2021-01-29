Финляндия задумалась об отказе от российской электроэнергии

Финляндия к 2035 году может полностью отказаться от импорта электроэнергии из России и даже поставлять ее в РФ. Такие данные содержатся в прогнозе государственной электросетевой компании Финляндии Fingrid.

В компании проработали четыре возможных сценария развития энергосистемы страны до 2035 года. Предполагается, что к этому сроку Финляндия станет углеродно-нейтральной. Согласно трем сценариям страна откажется от использования уголеводородного топлива в пользу ветряков и солнечных электростанций, что позволит отказаться от импортной электроэнергии. Последний сценарий предполагает переход к экспорту электроэнергии.

«Сценарий климатически нейтрального роста (Climate-Neutral Growth) также предполагает, что текущее значительное влияние выплат за мощность в России на трансграничную торговлю будет исключено. Аналогичным образом в сценариях развития солнечной и ветряной энергетики (Windy Seas и Solar and Batteries) предполагается отсутствие передачи электроэнергии между Финляндией и Россией», – говорится в прогнозе.

При реализации сценария по экспорту электроэнергии (Power to Export), Финляндия может приступить к поставкам электроэнергии в Россию, добавили в Fingrid. По данным «Интер РАО», в 2019 году в Финляндию из России было экспортировано 7 млрд кВт.ч, за 9 месяцев 2020 года – 1,8 млрд кВт.ч, отмечает агентство «Прайм».

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 29.01.21

В Словакии женщина удерживала грабителя сексом до приезда полиции. / Экс-глава МИД Дании заявил о недооценке военной мощи России. / Португалия закрывает границу с Испанией. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»