В Китае предрекли США упадок по сценарию Британской империи

США ожидает упадок по сценарию распада Британской империи, заявил декан Института международных отношений Университета Цинхуа в Пекине Янь Сюэтун, передает Spiegel.

Сюэтун напомнил, что в мировой истории все империи проходили три фазы: рассвет, застой и упадок. Это ждет и США, считает эксперт. «Великобритания долгое время была ведущей державой в мире, ее упадок протекал очень медленно, он длился несколько десятилетий. Советский Союз раскололся, как стекло, упавшее на землю. Я думаю, что падение США будет больше похоже на падение Британской империи», – уверен политолог.

По его словам, в будущем конфронтация между Китаем и США будет основана на стремлении к технологическому превосходству. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что отношения между Вашингтоном и Пекином являются наиболее важными для США, но при этом они становятся все более враждебными.

Противостояние между США и Китаем вышло на новый уровень при президенте Дональде Трампе, который объявил о торговой войне. В результате Вашингтон ввел ряд пошлин на китайские товары, Пекин ответил зеркально. Помимо этого, Трамп неоднократно заявлял об ответственности Китая за возникновение пандемии коронавирусной инфекции и призывал ООН наказать КНР за появление Covid-19.

Как писал «Новый День», по данным ООН в 2020 году наибольшее число прямых инвестиций из других стран удалось привлечь Китаю – по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд. В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США ($134 млрд). По данным Forbes, Китай сместил США с позиции лидера по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций впервые в истории.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 01.02.21

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