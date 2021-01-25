Китай забрал у США статус главного инвестнаправления в мире

По итогам 2020 года общий объем прямых иностранных инвестиций сократился на 42% – с $1,489 трлн до $859 млрд, следует из отчета Конференции ООН по торговле и развитию (United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD).

Наибольшее число прямых инвестиций из других стран удалось привлечь Китаю – по сравнению с 2019 годом их объем увеличился на 4%, до $163 млрд. В результате Китай стал главным «инвестнаправлением» мира, обойдя США ($134 млрд). По данным Forbes, Китай сместил США с позиции лидера по объему привлеченных прямых иностранных инвестиций впервые в истории.

По оценке UNCTAD, в 2020 году наибольшее снижение прямых иностранных инвестиций произошло в страны с развитой экономикой (на 69%) и страны Европы (более чем на 100%, вместо отмечавшегося в 2019 году притока в $344 млрд эксперты эафиксировали отток в $4 млрд). Прямые иностранные инвестиции в Россию, по данным UNCTAD, сократились в 2020 году на 96% – с $32 млрд до $1,1 млрд.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 25.01.21

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