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Понедельник, 1 февраля 2021, 15:39 мск

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СМИ указали на финансировавших штурм Капитолия в США

Митинг в США, участники которого взяли штурмом Капитолий, организовала и финансировала группа людей, в которую вошла один из крупнейших доноров избирательной кампании Трампа Джули Дженкинс Фанчелли. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что Фанчелли является наследницей американской сети супермаркетов Publix. Она якобы пожертвовала на проведение митинга $300 тыс. из $500 тыс., потраченных на организацию мероприятий в поддержку Трампа.

Содействие в переводе средств от Фанчелли якобы оказал ведущий и сторонник теорий заговоров правого толка Алекс Джонс. По данным издания, сам он также пообещал более $50 тыс. стартового капитала для проведения митинга в обмен на право выступить в выбранное им время.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли четыре человека, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 01.02.21

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