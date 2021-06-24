Суд в США вынес приговор одной из участниц штурма Капитолия

В США осудили 49-летнюю женщину, которая принимала участие в штурме здания Конгресса в январе. Подсудимая признала свою вину. Об этом пишет газета Huffington Post.

Анна Морган-Ллойд была приговорена к трем годам лишения свободы условно. Ей также запретили владеть оружием. Кроме того, женщина проведет 120 часов на общественных работах и выплатит штраф в размере 500 долларов.

Подсудимая признала себя виновной по одному пункту обвинения в связи с вторжением в здание Капитолия. Женщина заявила, что хотела выразить поддержку президенту Дональду Трампу и не думала, что это может обернуться насилием.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 24.06.21

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