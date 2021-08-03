Четвертый полицейский, защищавший Капитолий, покончил с собой

Департамент полиции Вашингтона сообщил о том, что один из правоохранителей, присутствовавших при штурме Капитолия, свел счеты с жизнью. Это уже четвертый подобный случай, передает The Hill.

По данным газеты, 26-летний Кайл ДеФрейтег был найден мертвым 10 июля. Представитель департамента подтвердил изданию, что полицейский находился в здании Конгресса во время январских беспорядков.

Ранее стало известно о самоубийстве полицейского Гюнтера Хашиды. Кроме того, в январе сразу двое сотрудников полиции, участвовавших в защите Капитолия, совершили суицид.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.08.21

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