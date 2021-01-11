AP сообщило о самоубийстве полицейского, охранявшего капитолий во время штурма

Офицер полиции Говард Либенгуд, охранявший капитолий во время штурма сторонниками действующего президента Дональда Трампа мог совершить самоубийство, передает AP.

По данным агентства, власти США сообщили о смерти 51-летнего полицейского, при этом не указав причины. Также не было уточнения, произошла ли смерть офицера в результате штурма Капитолия. Отмечается, что Либенгуд охранял Капитолий с 2005 года, а прежде там работал его отец.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек. На следующий день Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах.

В результате было возбуждено по меньшей мере 25 уголовных дел о внутреннем терроризме в связи с беспорядками в здании конгресса. Об этом в Twitter сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу.

По его словам, в результате нападения были найдены длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, «что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить».

Вашингтон, Иван Гридин

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