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Понедельник, 11 января 2021, 11:35 мск

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AP сообщило о самоубийстве полицейского, охранявшего капитолий во время штурма

Фото: Reuters

Офицер полиции Говард Либенгуд, охранявший капитолий во время штурма сторонниками действующего президента Дональда Трампа мог совершить самоубийство, передает AP.

По данным агентства, власти США сообщили о смерти 51-летнего полицейского, при этом не указав причины. Также не было уточнения, произошла ли смерть офицера в результате штурма Капитолия. Отмечается, что Либенгуд охранял Капитолий с 2005 года, а прежде там работал его отец.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий. В ходе беспорядков погибли пять человек. На следующий день Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах.

В результате было возбуждено по меньшей мере 25 уголовных дел о внутреннем терроризме в связи с беспорядками в здании конгресса. Об этом в Twitter сообщил член палаты представителей Джейсон Кроу.

По его словам, в результате нападения были найдены длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые наручники, «что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить».

Вашингтон, Иван Гридин

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