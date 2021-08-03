В США третий полицейский совершил суицид после штурма Капитолия

В США полицейский покончил с собой. Это уже третий случай суицида среди правоохранителей, которые стали свидетелями беспорядков на территории Капитолия в январе 2021 года.

«К сожалению, еще один, третий сотрудник полиции, который был свидетелем беспорядков в Капитолии 6 января, покончил с собой. Центральный полицейский департамент округа Колумбия подтвердил смерть полицейского Гюнтера Хашида», – сообщил в твиттере корреспондент телеканала CNN Маршалл Коен.

Ранее стало известно, что счеты с жизнью свел 51-летний Ховард Либенгуд. Он покончил с собой 9 января. Затем сообщалось о смерти Джеффри Смита, который скончался 15 января. Он проработал патрульным 12 лет.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.08.21

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