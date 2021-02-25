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NewDayNews.ru

Четверг, 25 февраля 2021, 09:37 мск

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Протестующие нанесли зданию Конгресса США ущерб на 30 млн долларов

Архитектор Капитолия Бретт Блэнтон представил схему расходов на устранение последствий штурма, произошедшего в январе. Законодатели палаты представителей утвердили на это бюджет на сумму в 30 млн долларов, сообщает CBS News.

«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все они пострадали в разной степени от повреждений, в первую очередь из-за отложений перцового газа, а также остатков химических раздражителей и огнетушителей», – рассказал Блэнтон.

Нанесенные протестующими повреждения – граффити на стенах, разбитое стекло и другой ущерб – потребуют квалифицированных восстановительных работ. Помимо этого, нижняя палата выделила финансирование для ограждения по периметру, которое было построено вокруг самого конгресса.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

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