Протестующие нанесли зданию Конгресса США ущерб на 30 млн долларов

Архитектор Капитолия Бретт Блэнтон представил схему расходов на устранение последствий штурма, произошедшего в январе. Законодатели палаты представителей утвердили на это бюджет на сумму в 30 млн долларов, сообщает CBS News.

«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни – все они пострадали в разной степени от повреждений, в первую очередь из-за отложений перцового газа, а также остатков химических раздражителей и огнетушителей», – рассказал Блэнтон.

Нанесенные протестующими повреждения – граффити на стенах, разбитое стекло и другой ущерб – потребуют квалифицированных восстановительных работ. Помимо этого, нижняя палата выделила финансирование для ограждения по периметру, которое было построено вокруг самого конгресса.

Как писал «Новый День», 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса США в Вашингтоне во время слушаний по вопросу признания победы Джо Байдена на президентских выборах, и устроили там погром. Заседание было прервано и возобновилось лишь через несколько часов: по итогам дебатов Сенат и Палата представителей утвердили избрание Байдена президентом США. В результате столкновений с полицией погибли пять человек, в том числе полицейский, более 50 были задержаны.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 25.02.21

В Китае объявили о полной победе над нищетой. / Американец убил соседку и приготовил ее сердце для своей семьи. / В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России для США и Европы. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»