российское информационное агентство 18+

Перевал Дятлова

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 16 февраля 2021, 14:56 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Призер Олимпиады ушел на пенсию и организовал наркокартель

Призер Олимпийских игр австралиец Скотт Миллер был обвинен в распространении наркотиков. По данным следствия, 45-летний спортсмен организовал наркокартель. Об этом сообщает France24.

Скотт Миллер завоевал серебряную и бронзовую медали в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх, состоявшихся в Атланте в 1996 году. Спустя четверть века спортсмен оказался замешан в распространении наркотиков.

Полиция установила, что Миллер организовал поставку метамфетамина на сумму порядка 1,6 млн долларов. Наркотики были спрятаны внутри свечей.

Подозреваемого задержали в пригороде Сиднея. По мнению следователей, Миллер не просто причастен к торговле наркотиками, а именно он является главой преступного сообщества.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 16.02.21

Карликовая страна Сан-Марино заинтересовалась российской вакциной «Спутник V». / Поставщики вакцин боятся связываться с коррумпированной Украиной – Киев увидел заговор Москвы. / SpaceX утопила первую ступень ракеты Falcon 9 после успешной доставки спутников. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Наркотики

В Петербурге отец отравил 1,5-месячную дочь наркотиками

Спецслужбы раскрыли канал поставок кокаина из Южной Америки в Россию

В Грузии задержали гражданку России с 7 килограммами наркотиков

Хабаровчанин получил 14 лет «строгача» за убийство маленького сына

В России раскрыли крупную сеть торговцев наркотиками

ГИБДД получит новые приборы для эспресс-тестирования на алкоголь и наркотики

Российские таможенники ликвидировали канал поставок наркотиков из Италии

Наркоманы легче заболевают коронавирусом и тяжелее его переносят

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Спорт, Наркотики,