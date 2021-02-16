Призер Олимпиады ушел на пенсию и организовал наркокартель

Призер Олимпийских игр австралиец Скотт Миллер был обвинен в распространении наркотиков. По данным следствия, 45-летний спортсмен организовал наркокартель. Об этом сообщает France24.

Скотт Миллер завоевал серебряную и бронзовую медали в соревнованиях по плаванию на Олимпийских играх, состоявшихся в Атланте в 1996 году. Спустя четверть века спортсмен оказался замешан в распространении наркотиков.

Полиция установила, что Миллер организовал поставку метамфетамина на сумму порядка 1,6 млн долларов. Наркотики были спрятаны внутри свечей.

Подозреваемого задержали в пригороде Сиднея. По мнению следователей, Миллер не просто причастен к торговле наркотиками, а именно он является главой преступного сообщества.

Сидней, Зоя Осколкова

Сидней. Другие новости 16.02.21

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