Генштаб против премьер-министра: ситуация в Армении обостряется

В Армении продолжают требовать отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Соответствующие акции продолжаются третий день.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около 10 тысяч человек пришли к заданию государственного парламента в Ереване и потребовали, чтобы Пашинян оставил свой пост, а президент Армен Саркисян отклонил решение премьер-министра об отставке главы Генштаба.

Напомним, ситуация в стране обострилась после увольнения 25 февраля первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Тирана Хачатряна. В ответ Вооруженные силы Армении потребовали отставки правительства и премьер-министра. Пашинян назвал реакцию военных попыткой государственного переворота и подписал требование об увольнении начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

Сегодня президент Армении Армен Саркисян вернул правительству неподписанный проект указа об отставке главы Генштаба.

«Проект указа был изучен в аппарате Президента Республики, подробно обсужден с ведущими юристами и независимыми экспертами. Подводя итоги мнений юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа явно противоречит Конституции», – заявили в администрации президента.

Пашинян заявил, что направит президенту требование об отставке начальника Генштаба повторно.

Между тем, все подразделения Вооруженных сил Армении вместе своими командирами и личным составом присоединились к требованию начальника и генералитета Генштаба об отставке Пашиняна.

Ереван, Игорь Юров

Ереван. Другие новости 27.02.21

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