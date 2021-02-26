«Вопрос в том, продержится Пашинян два месяца или полгода»: эксперт о политическом кризисе в Армении

Нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, вероятнее всего, продержится у власти еще полгода. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, нынешние беспорядки в Ереване являются только попыткой прощупать почву. В комментарии РИА «Новый День» эксперт также сказал, почему в СМИ вернулся ажиотаж вокруг ситуации в Армении и нужно ли ждать нового обострения карабахского конфликта.

Фетисов обратил внимание, что беспорядки в Армении сейчас носят скромный характер. «Сейчас, несмотря на ажиотаж, который поднимается многих федеральных российских СМИ, я бы не сказал, что события достаточно масштабные. Правильно говорить, что стороны прощупывают обстановку, готовятся к дальнейшим действиям. В целом количество сторонников Пашиняна, так и количество противников – весьма малочисленная цифра в масштабах Армении. Когда Пашинян приходил к власти, на улицах было гораздо больше людей», – сказал он.

«Стороны смотрят на возможности друг друга, оценивают. Соответственно, Пашинян будет пытаться сдерживать ситуацию, а его оппоненты – раскачать», – пояснил эксперт.

По его оценке, многое будет зависеть от «игроков в других государствах». «На текущий момент ситуация выжидательная. Скорее всего, ситуация перейдет в информационную плоскость», – предположил Фетисов.

Вместе с тем эксперт выразил уверенность, что премьерство Пашиняна подходит к концу, но отметил, что, если он потеряет пост сейчас, появится риск дестабилизации карабахского конфликта. «Многое зависит от того, удастся ли Пашинину удержать власть и замедлить свою отставку, а все неизбежно к этому идет. Вопрос в том, продержится он два месяца или полгода. Если сейчас его оппоненты сумеют произвести смену власти, конечно, на фоне настроений в армянском обществе и жажды реванша, возможно, будут предприняты попытки отыграть ситуацию. Но сейчас мы можем говорить о сохранении статуса-кво, который сложился после окончания последнего этапа конфликта», – сказал он.

В то же время Фетисов отметил, что для возобновления боевых действий Еревану нужен сильный союзник. «Для этого, как минимум, будет нужна поддержка России, либо поддержка США. Это дискуссионный вопрос, будут ли готовы эти державы оказать поддержку. Ажиотаж в российских СМИ, о котором я сказал ранее, скорее правильно было бы оценивать как попытки давления на Пашиняна. Даже в российском обществе, в условных башнях Кремля есть неоднозначное отношение в ситуации – есть как сторонники того, чтобы он остался, так и сторонники возвращения карабахского клана к власти в Армении», – заключил Фетисов.

Как сообщал «Новый День», в Ереване усиливается противостояние между премьер-министром Армении и Генштабом Вооруженных сил страны, который выступил с требованием отставки правительства. В ответ Пашинян обвинил военных в попытке переворота, заявив, что «народ не позволит этого».

Стоит отметить, что месяц назад в Ереване также наблюдалось политическое обострение. 28 января несколько сотен человек собрались в центре Еревана, требуя отставки премьер-министра. Протестующие попытались прорваться в здание правительства, однако им этого не удалось сделать. По данным полиции, 26 человек были задержаны.

Напомним, акции протеста перерывами идут в Армении с ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Согласно этому документу, несколько районов в регионе перешли Азербайджану. В этой связи армянская оппозиция потребовала отставки Пашиняна.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.02.21

«Условия абсолютно нормальные»: во ФСИН подтвердили этапирование Навального в колонию. / «Такого вала жутких, непроверенных препаратов, не было никогда»: в Госдуме врач раскрыл масштабы катастрофы с лекарствами. / УВЗ оказался в центре финансового скандала – расследование «Версии». Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»