Кризис в Армении нарастает: армия потребовала отставки Пашиняна, тот заявил о попытке путча и уволил главу Генштаба

Вооруженные силы Армении потребовали отставки правительства и премьер-министра страны Никола Пашиняна. С соответствующим заявлением выступил Генштаб Армении. Поводом для протеста стало увольнение первого заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил страны Тирана Хачатряна по инициативе Пашиняна. Сам премьер назвал действия военных попыткой государственного переворота и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

В заявлении главного штаба ВС Армении, подписанном начальником Генштаба, говорится, что решение об увольнении Хачатряна принималось без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь исключительно на личных амбициях.

«В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом», – цитирует заявление «Sputnik Армения».

«Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо сносили нападки действующих властей против армии, однако всему есть предел. Вооруженные силы Армении с честью выполнили свой долг, бок о бок с народом дрались с врагом. Неэффективное управление действующих властей и серьезнейшие ошибки во внешней политике привели страну на грань гибели», – заявил Генштаб.

«Исходя из сложившейся ситуации, вооруженные силы требуют отставки премьер-министра и правительства, одновременно предостерегают от применения силы против народа, чьи сыновья погибли, защищая Родину», – отмечается в заявлении.

Требование отставки Пашиняна подписали более 40 высокопоставленных военных – все заместители Гаспаряна, главы управлений и командиры всех крупных воинских соединений.

Сам премьер-министр расценил требование военных как попытку военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. «Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота», – сообщил Пашинян в своем Facebok и призвал своих сторонников выйти на площадь Республики, чтобы «защитить революцию».

«Я принял решения снять с должности начальника Генштаба и его первого заместителя», – добавил он и пообещал назвать причину этих решений на площади. «Сейчас самая важная задача – сохранение гражданской и народной власти», – подчеркнул Пашинян. Он допустил, что некоторым генералам могли не понравиться вопросы, которые возникли к ним у общества, в связи с чем они потребовали его отставки.

Минобороны Армении не комментирует заявление Генштаба. Армянские СМИ сообщают, что президент Армении пока не подписал заявление об увольнении главы Генштаба.

Первый замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян накануне был отправлен в отставку президентом Армении по предложению премьер-министра страны после того, как он посмеялся и назвал несерьезными слова Пашиняна о невзорвавшихся ракетах российских комплексов «Искандер», стоящих на вооружении страны, во время боевых действий в Нагорном Карабахе.

Накануне Пашинян в интервью изданию 1in.am заявил, что во время конфликта в Нагорном Карабахе ракеты, выпущенные из армянских «Искандеров», не взорвались или «взрывались на 10%». Так премьер-министр ответил на слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы использовать «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

Позже первый замначальника Генштаба Тигран Хачатрян, отвечая на вопрос издания Yerevan.Today, возможно ли, чтобы ракета комплекса «Искандер» взорвалась на 10%, долго смеялся, а потом сказал, что это невозможно. «Делать выводы с поверхностными оценками несерьезно. Не знаю, кто что сказал, но это невозможно», – сказал генерал.

Тем временем в Ереване продолжаются акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Утром митингующие на автомобилях перекрыли несколько улиц в центре армянской столицы. Позже они разблокировали движение. Полиция задержала несколько человек.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 25.02.21

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