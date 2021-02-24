«Плохому танцору ноги мешают»: в России ответили на критику Пашиняном «Искандеров»

В Госдуме отреагировали на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о неработоспособности закупленных Ереваном российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». По словам депутата нижней палаты, главы группы дружбы между парламентами России и Сирии Дмитрия Саблина, критическое высказывание Пашиняна говорит о его некомпетентности.

«Плохому танцору ноги мешают. Эта язвительная народная мудрость лучше всего характеризует слова армянского премьера об использовании «Искандеров» в недавней войне и их «устарелости», – цитирует парламентария РИА «Новости».

Как отметил Саблин, «Искандеры» считают лучшим оперативно-тактическим ракетным комплексом те, кто хорошо разбирается в вопросах войны и мира. Депутат добавил, что ракетные комплексы подтвердил свои высокие характеристики в Сирии.

Парламентарий также заявил, что Пашиняна подвели «соросовские методички». «Это еще одно свидетельство того, как улица под громкие красивые лозунги по чужому, враждебному, сценарию выносит во власть человека, разрушающего свою страну», – сказал Саблин.

В свою очередь, российский военный эксперт Константин Сивков объяснил критику «Искандеров» Пашиняном желанием оправдать неготовность армянской армии к боевым действиям с Азербайджаном. «Его обвиняют в том, что он не обеспечил подготовку армии к ведению боевых действий с Азербайджаном. Это соответствует действительности. В этих условиях он пытается снять с себя вину и возложить ее на Россию, что якобы Россия поставила несовершенные системы оружия», – заявил Сивков. Еще одной из причин критики российского оружия, полагает эксперт, может быть попытка реабилитации в глазах западных политиков. По словам Сивкова, Пашиняну пришлось принять посредничество Москвы в урегулировании карабахского конфликта и согласиться на размещение российских миротворцев, в результате чего Запад «сильно потерял в степени своего влияния в этом регионе».

В Минобороны Армении отказались прокомментировать слова премьер-министра об «Искандерах», сославшись на то, что в ведомстве «не могут интерпретировать высказывания армянского премьера», передает «Sputnik Армения».

Ранее Пашинян заявил, что во время боевых действий в Нагорном Карабахе ракеты, выпущенные из армянских «Искандеров», не взрывались или «взрывались на 10%». Так премьер-министр ответил на слова экс-президента Сержа Саргсяна о том, что армянские военные могли бы использовать «Искандеры» уже на четвертый день войны в Нагорном Карабахе.

Карабахский конфликт, обострившийся в сентябре 2020 года, завершилась подписанием 9 ноября Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении боевых действий в регионе. Согласно соглашению, Ереван передал Баку часть территорий Нагорного Карабаха, в регион вошли российские миротворцы. В Армении урегулирование конфликта привело к массовыми протестами и призывам к отставке Пашиняна.

Москва, Наталья Петрова

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