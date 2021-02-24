«Ракеты оказались небоеспособны»: Пашинян раскритиковал купленные у России «Искандеры»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян усомнился в эффективности российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». По его словам, стреляные ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%». Так Пашинян прокомментировал заявление экс-президента Армении Сержа Саргсяна о том, что армянская сторона могла бы применить «Искандер» на четвертый день войны в Карабахе осенью 2020 года. Премьер-министр предположил, что Еревану поставили оружие 80-х годов.

«Думаю, он (Саргсян – прим. ред.) должен иметь ответы на многие вопросы и не задавать вопросов, ответы на которые он знает. А, может, он ответит, почему стреляные ракеты «Искандера» не взорвались или взорвались лишь на 10%», – сказал Пашинян в интервью изданию 1in.am. На вопрос журналиста: «Разве так бывает?», премьер ответил «Не знаю... Может, оружие 80-х» (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, в ноябре прошлого года тогдашний главный военный инспектор Армении генерал-полковник Мовсес Акопян заявил на пресс-конференции, что в боев в Нагорном Карабахе армянская сторона применила ракетный комплекс «Искандер», однако он раскрыл, где именно.

Позже в прессе появились сообщения, что армянская сторона задействовала «Искандер» в последние дни войны в направлении азербайджанского города Шуши.

Карабахская война, начавшаяся в сентябре прошлого года, завершилась подписанием 9 ноября Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о мире в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Ереван передал Баку часть территорий Нагорного Карабаха, в регион вошли российские миротворцы.

Ереван, Наталья Петрова

Ереван. Другие новости 24.02.21

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