В Ереване протестующие ворвались в правительственное здание

Участники акции протеста, выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, ворвались в правительственное здание в центре Еревана, передаёт РИА «Новости». Они провели акцию в фойе на первом этаже, призвав сотрудников министерств не участвовать в митинге, организованном главой правительства.

Акция продолжалась несколько минут: протестующие скандировали лозунги с требованием отставки Пашиняна, после чего покинули здание.

Отметим, что 1 марта в Ереване запланировано сразу два митинга. Премьер-министр Никол Пашинян созвал своих сторонников на площадь республики в 18։30 по местному времени, а оппозиционное «Движение по спасению Родины» – в 18։00 на проспект Баграмяна.

Напомним, утром 25 февраля Генштаб Вооружённых сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Тот назвал заявление это попыткой военного переворота. Конфликт между военными и Пашиняном привёл к протестам в Ереване, где состоялись акции как сторонников, так и оппонентов главы правительства.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 01.03.21

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