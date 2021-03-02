«Сильный сигнал для Москвы»: названа дата введения новых санкций США против России

США объявят об антироссийских санкциях из-за ситуации с Алексеем Навальным во вторник, 2 марта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на два источника, знакомых с этим вопросом.

По сведениям агентства, ограничительные меры будут введены в соответствии с двумя указами – №13661, изданный в 2014 году после присоединения Крыма, и №13382, выпущенный в 2005 году для борьбы с распространением оружия массового уничтожения, а также в рамках закона о контроле над химическим и биологическим оружием от 1991 года.

Накануне CNN со ссылкой источники в Белом доме сообщил, что администрация США планирует ввести санкции в связи с ситуацией вокруг Навального уже на этой неделе. Ограничения будут введены в координации с Евросоюзом. О каких именно санкциях идет речь, не уточнялось. Один из собеседников CNN отметил, что в черный список попадут физические и юридические лица.

Как отмечает телеканал, эти санкции зададут тон дальнейшей политике президента США Джо Байдена в отношении России. По данным источников, новая американская администрация таким образом хочет послать Москве «сильный сигнал» о необходимости соблюдения прав человека и продемонстрировать важность совместных действий с союзниками по вопросу введения санкций.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон тесно сотрудничает с ЕС по ситуации с Навальным. По его словам, США придают этому вопросу срочный приоритет.

Накануне стало известно, что комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза одобрил запуск процедуры введения антироссийских санкций из-за ситуации с Навальным. Имена тех, против кого будут направлены ограничительные, не разглашаются. По данным источников, в санкционный список могут быть внесены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии 2 года и 8 месяцев. 20 февраля Мосгорсуд оставил данное решение в силе. В тот же день Навальный был оштрафован Бабушкинским райсудом Москвы на 850 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В октябре прошлого года ЕС ввел персональные санкции против российских граждан, которых считает причастным к отравлению Навального. В список был включен, в том, числе первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Москва, Наталья Петрова

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