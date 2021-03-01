Coreper принял решение: Евросоюз запустил процедуру введения новых санкций против России

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран Евросоюза без обсуждения одобрил запуск процедуры введения антироссийских санкций из-за ситуации с Алексеем Навальным, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник в институтах ЕС.

«Coreper принял свое решение. Что касается сроков дальнейшей письменной процедуры, вопрос уточняется», – сказал собеседник агентства. В настоящий момент имена российских должностных лиц, которые попадут под ограничения, пока не определены.

Совет ЕС должен утвердить свое постановление по письменной процедуре и после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза ограничительные меры вступят в силу. Ожидается, что может произойти уже завтра, 2 марта.

Как сообщал «Новый День», 25 февраля председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Совет Европы требует немедленного освобождения Навального и уже готовит санкции в связи с его заключением. По данным источников, в санкционный список могут быть внесены председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСИН Александр Калашников, руководитель Росгвардии Виктор Золотов и генпрокурор Игорь Краснов.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный, обвинив оппозиционера в нарушении условий испытательного срока. С учетом времени нахождения под домашним арестом политик должен провести в колонии два года и восемь месяцев. 20 февраля Мосгорсуд оставил данное решение в силе. В тот же день Навальный был оштрафован Бабушкинским райсудом Москвы на 850 тысяч рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны.

В октябре прошлого года ЕС ввел персональные санкции против российских граждан, которых считает причастным к отравлению Навального. В список был включен, в том, числе первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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