Минторг США назвал организации, попавшие под санкции по делу Навального

Министерство торговли США опубликовало список организаций, попавших под торговые санкции в связи с ситуацией вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Уведомление об этом опубликовал Федеральный реестр США.

В санкционный список вошли: 27-й Научный центр Минобороны, «Химмед», «Фемтеко», «Интерлаб», «Лабинвест», «Аналит продактс», «Интертек Инструментс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб». Помимо этого санкции затронули три немецких организации – ChimConnect Gmbh, Pharmcontract и Riol-Chemie, а также одна из Швейцарии – ChimConnect AG.

По мнению властей США все эти компании могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения и химического оружия. «Применение российским правительством химоружия противоречит интересам нацбезопасности и внешней политики Соединенных Штатов, а также международному праву», – заявили в Минторге США.

Ранее США запретили экспорт оборонных технологий в Россию и ввели санкции в отношении семерых российских чиновников, которые, по версии Вашингтона, причастны к отравлению и заключению под стражу оппозиционера Алексея Навального.

«Новый День» сообщал, что состояние здоровья Навального резко ухудшилось утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске. Политика с признаками острого отравления госпитализировали в реанимацию. Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. 22 августа оппозиционер был перевезен в берлинскую клинику «Шарите». Власти Германии заявили об отравлении нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Позже спецлаборатории в Швеции и Франции подтвердили результаты проведенных в Германии исследований анализов Навального.

Российская сторона отвергла версию об отравлении оппозиционера, указав, что Берлин не представил Москве никаких доказательств этого. 17 января Навальный вернулся в Россию и был задержан в аэропорту. Симоновский районный суд Москвы 2 февраля по просьбе ФСИН заменил ему условный срок по «делу Ив Роше» на реальный. В конце февраля политик был этапирован в колонию.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.03.21

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