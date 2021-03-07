Польский генерал рассказал о сценарии войны РФ и НАТО за Калининград

Бывший командующий сухопутными войсками Польши, генерал Вальдемар Скшипчак в статье для издания Defence 24 предложил один из вероятных сценариев в случае боевых действий в Калининградской области с участием войск НАТО.

Он заявил, что регион имеет ключевое значение в политической и военной стратегии России. По его словам, Калининградская область является «воротами», ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность – места, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу.

По словам генерала, в регионе дислоцируются основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района (КОР). По его словам, в случае войны они обеспечат перевес в Балтийском регионе на море и в воздухе. Однако из-за появления в Прибалтике войск НАТО эти боевые единицы КОР могут использовать с другой целью.

«Один из возможных вариантов – это блокирование переброски натовских подразделений по суше, морю и воздуху на территорию стран Балтии, а также поддержка российской 6-й армии, которая размещается за их восточной границей», – пишет Скшипчак.

Варшава, Иван Гридин

Варшава. Другие новости 07.03.21

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