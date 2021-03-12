Эксперты оценили готовность России и НАТО к «масштабной войне»

У России будет преимущество в противостоянии со странами НАТО в случае наступления крупномасштабной войны в непосредственной близости от Швеции, сообщает телеканал SVT со ссылкой на отчет Шведского агентства оборонных исследований (FOI, которое подотчетно Минобороны страны).

Эксперты FOI проанализировали «баланс сил Запада и России». В первой части отчета авторы описали ситуацию с безопасностью в Северной Европе, во второй – военный потенциал Дании, Норвегии, Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Германии, Франции, Великобритании и США.

Они напомнили, что бывший президент США Барак Обама «начал историческую передислокацию вооруженных сил» ближе к границам России, в частности, в страны Балтии и Польшу, пишет SVT. Эту политику продолжил его преемник Дональд Трамп, несмотря на свою критику в адрес НАТО. Другие страны НАТО тоже расширяли военную инфраструктуру вблизи российских границ. Несмотря на это, считают в FOI, у России есть военное преимущество, «особенно на земле».

FOI провело военные игры, по итогам которых пришло к выводу, что странам НАТО не нужно наращивать силы, но они должны действовать быстрее для предотвращения возможной атаки. Одной из основных проблем НАТО аналитики назвали географическую рассредоточенность сил альянса, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.03.21

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