Шойгу остерег от размещения ракет НАТО в Европе

Глава Минобороны России Сергей Шойгу предостерег США от размещения ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. Об этом он заявил в интервью агентству Tengrinews. «Мы на себя взяли обязательство не размещать подобного рода оружие, если оно не будет размещено в Европе. То есть и мы не будем этого делать. Но если оно будет размещено, мы, естественно, ответим должным образом», – предупредил Шойгу.

В октябре 2020 года бывший на тот момент советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что США могут развернуть ракеты средней и меньшей дальности в Европе для «сдерживания» России. Он назвал это «достижением мира через силу», что позволит Вашингтону отразить возможные атаки, а также реализовать идею контроля над вооруженияими в будущем.

Стоит отметить, что Шойгу выразил надежду на восстановление «полноценного и равноправного диалога» между РФ и США. «Действительно, надо договариваться, в этом есть крайняя необходимость и крайняя нужда. Мы со своей стороны сделали все шаги, все заявления», – отметил он.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.03.21

Еще немного и им будут мерещиться зеленые гуманоиды – Пригожин поднял на смех заявление США. / Остров Бали станет доступен туристам после достижения коллективного иммунитета. / «Преступление без наказания»: почему никто не ответил за этническую чистку сербов Косово и Метохии. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»