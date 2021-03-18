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Четверг, 18 марта 2021, 09:26 мск

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В Кабуле шесть человек погибли при взрыве автобуса

Фото: tolonews.com

В столице Афганистана взорвался автобус, который перевозил госслужащих. По последним данным, погибли шесть человек, еще 16 получили различные ранения.

Взрыв прогремел около семи утра в районе Сар-и-Котал 17-го городского округа Кабула, сообщает телеканал Tolo News. Во взорванном автобусе ехали сотрудники министерства коммуникаций и информационных технологий.

По уточненной информации, шесть человек погибли, 16 были госпитализированы с различными травмами. Среди пострадавших есть не только пассажиры автобуса, но и местные жители, которые находились поблизости от места ЧП.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за этот взрыв.

Кабул, Зоя Осколкова

Кабул. Другие новости 18.03.21

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