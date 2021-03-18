Испанский парламент одобрил эвтаназию

Конгресс депутатов Испании одобрил законопроект о легализации эвтаназии. Об этом сообщает агентство Efe.

За принятие нового закона проголосовали 202 парламентария, 141 депутат выступил против, двое воздержались. Инициатива, представленная Испанской социалистической рабочей партией (PSOE), вступит в силу через три месяца с момента принятия.

Таким образом, Испания станет седьмой страной, признавшей право человека на эвтаназию. Национальная система страны будет оказывать эту услугу людям, которые страдают тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями, а также пожилым, которые впоследствии тяжелой болезни больше не могут самостоятельно передвигаться.

Стоит отметить, что рассмотрение законопроекта затянулось на целый год из-за пандемии коронавируса. Отмечается, что против новой нормы выступали правоцентристская Народная партия (Partido Popular) и ультраправая партия «Голос» (VOX).

Мадрид, Зоя Осколкова

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