На границе США и Мексики содержатся тысячи детей-нелегалов без родителей

На границе Мексики и США образовался гуманитарный кризис из-за увеличившегося числа мигрантов. Во временных приютах находятся тысячи детей без родителей. Местные власти жалуются на нехватку медикаментов и средств первой необходимости. Республиканцы уверены, что поток нелегалов усилился из-за решений нового президента Джо Байдена.

Миграционная служба США начала депортировать нелегальных мигрантов, которые пытаются пересечь границу, за сотни километров от места их задержания, пишет Reuters. Например, нелегалов, задержанных в долине Рио-Гранде, вывозят к мосту, соединяющему американский город Эль-Пасо (штат Техас) и мексиканский Сьюдад-Хуарес, что в 1300 км.

Приоритетной целью США является высылка семей мигрантов обратно в Мексику. Однако мексиканские власти установили суточные квоты на прием депортируемых, а штат Тамаулипас и вовсе отказался принимать у себя нелегалов с детьми, среди которых множество граждан Гаити, Гватемалы, Эквадора, Кубы и других латиноамериканских стран.

В результате многие семьи отправляются в приюты. По данным агентства на 18 марта, в пограничных изоляторах США содержались примерно 4,5 тысячи детей нелегалов без родителей. Они находились в пунктах более десяти дней, что превышает установленный законом трехдневный лимит.

Американские муниципалитеты просят федеральные власти о помощи. Из-за увеличившегося потока мигрантов возникли проблемы с медикаментами и вещами первой необходимости. Губернатор Техаса Грег Эббот заявил, что США оказались не готовы к количеству детей, которые пересекают границу без родителей и опекунов. Он отметил, что несовершеннолетние представляют угрозу распространения Covid-19.

Число прибывающих в Соединенные Штаты мигрантов выросло после прихода к власти Джо Байдена. Он отменил несколько миграционных запретов, принятых его предшественником Дональдом Трампом. Члены Республиканской партии заявляют, что президент своими решениями дал недвусмысленный сигнал нелегалам, что привело к значительному росту их числа.

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 19.03.21

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