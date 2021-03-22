Генштаб ВС Армении возглавил новый начальник

В должность начальника Генштаба Вооруженных сил Армении вступил генерал-лейтенант Артак Давтян. Это произошло после того как президент страны Армен Саркисян, не подписавший предложение премьер-министра Никола Пашиняна о его назначении, не оспорил данное решение в Конституционном суде. Как сообщила пресс-служба правительства, об этом заявил глава кабмина.

«Учитывая тот факт, что президент Армении не подписал предложение о назначении Артака Давтяна на пост начальника Генштаба ВС и не оспорил его в Конституционном суде, указ о назначении Давтяна 22 марта обретает силу закона», – пояснил Пашинян.

Напомним, политический кризис в Армении и акции протеста с требованием отставки Пашиняна начались после подписания 10 ноября 2020 года совместного с Азербайджаном договора о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, гарантом которого выступила Россия. 25 февраля глава Генштаба ВС Армении Оник Гаспарян и высший командный состав призвали Пашиняна уйти в отставку. Глава кабмина назвал происходящее попыткой военного переворота и направил президенту ходатайство об увольнении главы Генштаба.

Ереван, Иван Гридин

Ереван. Другие новости 22.03.21

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